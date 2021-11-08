Российский уголь-антрацит для украинских ТЭС нечем заменить, отметил эксперт. По данным Марунича, сейчас на складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэнергоцентралей (ТЭЦ) угля в четыре раза меньше, чем должно было быть по планам министерства энергетики.
В этих обстоятельствах «Энергоатом» планирует увеличить выработку энергии на атомных электростанциях страны.
«Сомневаюсь, что для этого хватит всех энергоблоков… Энергоатом хочет работать зимой 14-ю блоками. Это очень много и до сих пор такое как правило не удавалось. У части блоков проблемы с выдачей напряжения в энергосистему, вопрос аварийности также стоит достаточно серьезно», — сказал Марунич.
Это крайне опасный эксперимент, и если он провалится, у Украины не будет альтернативы поставкам элетроэнергии из Белоруссии и России, заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.