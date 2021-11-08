Остановка поставок российского угля-антрацита на Украину может привести к системному кризису в стране. В сложившейся ситуации украинские власти ищут выхода, и одна из инициатив - по увеличению мощностей выработки электричества на АЭС, может привести к катастрофе. Об этом в интервью Украина.ру рассказал эксперт по энергетике Дмитрий Марунич

Российский уголь-антрацит для украинских ТЭС нечем заменить, отметил эксперт. По данным Марунича, сейчас на складах украинских теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэнергоцентралей (ТЭЦ) угля в четыре раза меньше, чем должно было быть по планам министерства энергетики.

В этих обстоятельствах «Энергоатом» планирует увеличить выработку энергии на атомных электростанциях страны. Производство урана для АЭС на Украине обвалилось вдвое © РИА Новости, Руслан Кривобок / Перейти в фотобанк

«Сомневаюсь, что для этого хватит всех энергоблоков… Энергоатом хочет работать зимой 14-ю блоками. Это очень много и до сих пор такое как правило не удавалось. У части блоков проблемы с выдачей напряжения в энергосистему, вопрос аварийности также стоит достаточно серьезно», — сказал Марунич.

Это крайне опасный эксперимент, и если он провалится, у Украины не будет альтернативы поставкам элетроэнергии из Белоруссии и России, заключил эксперт.

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