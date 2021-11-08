Запрет на въезд российских артистов на Украину - уникальное явление, которое не имеет аналогов в других странах мира. Звездный продюсер из Днепропетровска, работавший с группой «Тату», Филиппом Киркоровым и «Smash!!» Леонид Дзюник в интервью Украина.ру призвал к ответным мерам России по отношению к украинским властям

«Развод» российского и украинского шоу-бизнеса не привел к ожидаемому националистами расцвету украинских артистов, утверждает Дзюник.

«А «Фристайл», а ВИА Гра, братья Валерий и Константин Меладзе, Игорь Крутой, Александр Серов? Все эти люди начинали на Украине. Не было просто раньше никаких ваших и наших, шоу-бизнес был один и сцена была одна…Нет, нет никакого украинского шоу-бизнеса, то, что у них сейчас происходит — это украинские народные песни… А сейчас по факту просто самодеятельность. Разве нынешней украинской эстраде есть чем похвастаться?», — заявил собеседник издания. «В психбольнице открылись все двери»: Звездный продюсер описал концерт Ани Лорак в Одессе © Пресс-служба телеканала «Россия 1» / Пресс-служба телеканала «Россия 1» / Перейти в фотобанк

Продюсер напомнил о том, что множество украинских артистов продолжают делать карьеру в России и призвал не оставлять агрессивные шаги украинского руководства без ответа.

«Простые люди на Украине как хорошо принимали российских артистов, так и принимают, и у них есть потребность в российских артистах, но то, что творят эти шизофреники…Я считаю, что оставлять черный список без ответа нельзя. Ведь пока они нас объявляют агрессорами и всячески гадят, а мы продолжаем с ними дружить и помогать им газом, так они так и будут вести себя неадекватно», — сказал Дзюник.

На «черные списки» нужно отвечать «более чем зеркально», заключил эксперт.

Полностью интервью можно прочитать здесь.