Запрет на въезд российских артистов на Украину - уникальное явление, которое не имеет аналогов в других странах мира. Звездный продюсер из Днепропетровска, работавший с группой «Тату», Филиппом Киркоровым и «Smash!!» Леонид Дзюник прокомментировал запрет на въезд на Украину российским звездам в интервью Украина.ру

Дзюник не находит в действиях украинских властей никакой логики, и не может ответить на вопрос о том, чего Киев хочет добиться, введя запрет на въезд российских артистов.

«Да, это уникальное явление только одного чокнутого государства. Нигде в мире и правда ничего подобного нет, тем более черных списков на артистов. Это нонсенс какой-то! Нормальный, трезво мыслящий человек, пытающийся логически рассматривать ситуацию, он на этот вопрос не сможет ответить, чего же хочет Украина, не пуская артистов», — сказал собеседник издания.

Продюсер напомнил о том, что и в прошлом украинская публика принимала российских артистов «на ура». Ани Лорак отменила концерты в РФ после интервью на Украине - СМИ © Ани Лорак/Инстаграм

«Мы много раз с девчонками из группы «Тату» были на Украине: от Харькова до Одессы. С Филиппом Киркоровым объехали всю Украину. И всегда нас принимали на ура, никаких националистических высказываний, даже намеков не было», — рассказал Дзюник.

Собеседник отметил, что турне российских звезд проходили в первой половине 2000-х годов, и выразил сомнение, что публика за это время поменялась. Но украинское государство же превратилось в страну идиотов, заключил продюсер.

Полностью интервью можно прочитать здесь.