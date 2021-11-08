Антирейтинг президента Украины Владимира Зеленского превысил таковой экс-президента Петра Порошенко. К такому результату в том числе привела вседозволенность и безнаказанность членов команды президента, поделилась в интервью Украина.ру адвокат Татьяна Монтян

Ряд загадочных смертей украинских политиков (Константин и Андрей Павловы, Антон Поляков) вызывает подозрения в причастности к ним Банковой, а авария с участием члена команды Зеленского Александром Трухиным подтверждает безнаказанность приближенных Зеленского.

Монтян утверждает, что общественность не может не замечать подобного. Копатько рассказал, как Зеленский выкрутился из предыдущего падения рейтинга и что будет делать теперь © president.gov.ua

«То есть, свои могут творить все, что угодно — сбивать людей, как кегли, на автомобиле, убивать, вешать! Что угодно! Им ничего за это не будет. И народ на все это смотрит, и не мудрено, что рейтинг ненависти к Зелебобику (имеется в виду Зеленский — Ред.) уже превысил рейтинг ненависти народа к Петюльке (пятому президенту Украины Петру Порошенко — Ред.), Тюльке (экс-премьеру Юлии Тимошенко — Ред.), и ко всем остальным упырям. Тут наш Зелебобик тоже впереди планеты всей, и он это полностью заслужил», — сказала собеседница издания.

Монтян пояснила, что предупреждала общественность о рисках, которые представляет избрание Зеленского президентом, однако тогда к её словам не прислушивались.

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