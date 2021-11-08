На Украине прошла череда загадочных смертей политиков. Покончил с собой мэр Кривого Рога Констанин Павлов, погиб его младший брат, умер в результате отравления депутат Антон Поляков. Адвокат Татьяна Монтян убеждена, что к этим смертям причастна команда президента Украины Владимира Зеленского. Об этом она рассказала в интервью Украина.ру

Монтян подчеркнула, что если украинские политики не были бы убиты, властями были бы представлены убедительные доказательства обратного, включая фотографии и видеозаписи, результаты вскрытия. «Явно перегнул». Зеленский уволил чиновника СБУ, включившего в «черные списки» россиян умерших людей © president.gov.ua

«И если бы зелебобики (представители команды Зеленского — Ред.) были бы не причастны, то почему бы им эти видеозаписи не обнародовать? С братом (мэра Кривого Рога Константина Павлова — Андреем Павловым) тоже все непонятно — ах, отравился алкоголем. Это что был какой-то супер-пупер эксклюзивный алкоголь, которым отравился только он? Почему других смертей от этого алкоголя больше в Кривом Роге не зафиксировано? О Полякове и говорить нечего. О его странгуляционной борозде заявила его подружка. Я тела не видела, результатов вскрытия тоже никто не обнародовал», — сказала Монтян.

Собеседница издания убеждена — следствие находится в руках команды президента, на вопросы о смертях политиков нет внятного ответа, и общественность делает однозначный вывод: эти люди погибли от рук «Зе-команды».

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