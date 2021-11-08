Российские элиты различаются в подходах к отношениям с Украиной, и Кремлю не хватает последовательности в этом вопросе. О нехватке новых идей в российско-украинских отношениях рассказал в интервью Украина.ру политолог Денис Денисов

Россия придерживается чёткой и последовательной линии в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе, и настаивает на неукоснительном соблюдении Минских соглашений. Однако в других вопросах подобная последовательность отсутствует, отметил эксперт.

«Некоторые представители российской элиты говорят, что необходимо развитие экономических отношений, несмотря на антагонизм в политике. Однако так считает только часть политической элиты. Другая же часть говорит, что это вовсе не обязательно, напротив, можно все связи разрывать, потому что мы критически ни в чём от украинской стороны не зависим, и такой разрыв не так будет болезнен для РФ, как для Украины», — сказал Денисов.

Отсутствуют новые смыслы, новые идеи, новые подходы, которые могли хотя бы способствовать началу дискуссии по поводу того, как России и Украине дальше жить друг с другом, отметил собеседник издания. Военный эксперт объяснил, как Украина устроит партизанскую войну в России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Такая дискуссия нужна и важна, потому что ни одна, ни другая страна никуда не собирается исчезать с геополитической карты, и соседствовать им всё равно придётся, заключил эксперт.

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