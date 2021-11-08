В России сосредоточена наиболее качественная часть специалистов по Украине, и есть необходимость создания Украинского института. Возможности плодотворной работы Кремля на украинском направлении описал политолог Денис Денисов в интервью Украина.ру

Эксперт подчеркнул, что если Россия не выстроит результативный подход к отношениям с Украиной, то возникнет риск отдаления разрешения украинского вопроса еще на пятьдесят лет. Ищенко объяснил, зачем на самом деле Украина грозит России ракетами и геноцидом Донбасса © РИА Новости, Нина Зотина

«У нас сохраняются совершенно феноменальные возможности плодотворно работать на украинском направлении за счёт того, что в России сейчас сосредоточена наиболее качественная часть специалистов по Украине. Их необходимо организовать, возможно, создав, условно, некий Украинский институт, поставить задачи…Сделать это можно быстро. А если сейчас не сделать этого?.. Ну что ж… Тогда с решением украинского вопроса придётся подождать ещё лет пятьдесят», — сказал Денисов.

В то же время, собеседник издания убежден, что скоро будут выработаны новые подходы и рецепты воздействия на Украину с учетом интересов обычных граждан обеих стран.

Полностью интервью можно прочитать здесь.