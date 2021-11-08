Россия располагает инструментарием, чтобы быстро и кардинально воздействовать на ситуацию на Украине. Однако вместо этого Москва раздает украинским национал-радикалам козыри, считает политолог Денис Денисов

Некоторые эксперты, часть из которых приехала с Украины, говорят о том, что «никаких украинцев не существует», что не существует никакого украинского языка, сказал Денисов. По мнению собеседника издания, эти люди, участвуя в популярных российских ток-шоу, наносят колоссальный ущерб российско-украинским отношениям. Военный эксперт объяснил, как Украина устроит партизанскую войну в России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Если человек никогда не был на Украине, не знает, что там происходило и происходит, не знает истории страны, не представляет, чем там люди живут, какие у них интересы, плохо представляет себе этнонациональный состав населения, языковую ситуацию в различных регионах, но при этом все это комментирует…националистам на Украине мы такими заявлениями и комментариями просто раздаём, как говорится, козыри, и они этим, конечно, пользуются», — заявил Денисов.

Эксперт отметил, что восприятие России на Украине в социологической динамике оставляет желать лучшего, хотя Москва располагает рычагами, чтобы эту ситуацию изменить.

Полностью интервью можно прочитать здесь.