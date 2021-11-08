Некоторые эксперты, часть из которых приехала с Украины, говорят о том, что «никаких украинцев не существует», что не существует никакого украинского языка, сказал Денисов. По мнению собеседника издания, эти люди, участвуя в популярных российских ток-шоу, наносят колоссальный ущерб российско-украинским отношениям.
«Если человек никогда не был на Украине, не знает, что там происходило и происходит, не знает истории страны, не представляет, чем там люди живут, какие у них интересы, плохо представляет себе этнонациональный состав населения, языковую ситуацию в различных регионах, но при этом все это комментирует…националистам на Украине мы такими заявлениями и комментариями просто раздаём, как говорится, козыри, и они этим, конечно, пользуются», — заявил Денисов.
Эксперт отметил, что восприятие России на Украине в социологической динамике оставляет желать лучшего, хотя Москва располагает рычагами, чтобы эту ситуацию изменить.
Полностью интервью можно прочитать здесь.