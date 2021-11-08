Контракт на прокачку российского голубого топлива через территорию Украины истекает в 2024 году. О том, что в этих условиях будет делать президент Владимир Зеленский, рассказал в интервью Украина.ру киевский писатель Игорь Лесев

До 2024 года транзит газа через Украину будет проходить, хоть и в недостаточных для страны объемах. После этого — неизвестность, отметил Лесев. Путин: Белоруссия закупает российский газ в семь-восемь раз дешевле Европы © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

«А вот как Зеленский будет решать на будущее этот вопрос, — думаю, об этом и сам Зеленский не знает. Персонаж живет в параллельной реальности…Подозреваю, это будет какое-то компромиссное решение Запада и России, которое у Зеленского затем объявят выдающейся перемогой», — заявил собеседник издания.

Зеленский живет в параллельной реальности, уверен эксперт. В качестве примера Лесев привел переговоры Зеленского с эмиром Катара о доставке сжиженного газа на Украину, в то время как в стране отсутствуют терминалы для его приёма.

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