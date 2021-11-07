Махов уточнил, что программа разработана с участием его друзей из Института гендерных программ и организации «Невидимый батальон».
«Он анонимен и оказывает психологическую и юридическую поддержку пострадавшим», — пишет журналист.
Ранее на Украине происходили серии инцидентов, связанных с участниками военной операции против республик Донбасса и членами украинских военных формирований.
Так, в августе в Кривом Роге бывший военнослужащий подорвал гранату, угрожая правоохранителям. В квартире украинского военного обнаружили боеприпасы.
Снайпер Алексей Белько в 2019 году угрожал взорвать мост Метро в Киеве и открыл огонь по полицейским. В том же году участник АТО Сергей Барс взорвал гранату у себя в квартире.
Бывший главный психиатр Минобороны Украины полковник Олег Друзь заявлял, что 93% участников АТО являются потенциальной угрозой для общества и нуждаются в лечении.