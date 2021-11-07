На Украине разработали специальный чат-бот, в котором военные смогут сообщить о сексуальном насилии и гендерной дискриминации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский журналист Александр Махов 7 ноября

Махов уточнил, что программа разработана с участием его друзей из Института гендерных программ и организации «Невидимый батальон».

«Он анонимен и оказывает психологическую и юридическую поддержку пострадавшим», — пишет журналист.

Ранее на Украине происходили серии инцидентов, связанных с участниками военной операции против республик Донбасса и членами украинских военных формирований. Бывший атошник с гранатой и другие. Захваты зданий и заложников в истории Украины © Денис Монастырский/Facebook

Так, в августе в Кривом Роге бывший военнослужащий подорвал гранату, угрожая правоохранителям. В квартире украинского военного обнаружили боеприпасы.

Снайпер Алексей Белько в 2019 году угрожал взорвать мост Метро в Киеве и открыл огонь по полицейским. В том же году участник АТО Сергей Барс взорвал гранату у себя в квартире.

Бывший главный психиатр Минобороны Украины полковник Олег Друзь заявлял, что 93% участников АТО являются потенциальной угрозой для общества и нуждаются в лечении.