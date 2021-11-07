Ранее депутат Верховной Рады Андрей Герус заявил, что Россия блокирует поставки казахстанского угля на Украину. По его словам, препятствия возникают на уровне компании РЖД, которая не пропускает вагоны с топливом.
В казахстанском министерстве отметили, что причиной задержки поставок являются ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны, передает Railway Supply.
Сообщалось, что Россия прекратила поставки угля-антрацита для нужд украинских ТЭС с 1 ноября.
Эксперт в области энергетики Дмитрий Марунич ранее заявил в интервью Украина.ру, что нехватка угля может привести к системному кризису в энергетике страны.