В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан заявили, что задержки поставок угля на Украину через территорию РФ связаны с загруженностью инфраструктуры. Об этом сообщает украинское отраслевое издание Railway Supply 7 ноября

Ранее депутат Верховной Рады Андрей Герус заявил, что Россия блокирует поставки казахстанского угля на Украину. По его словам, препятствия возникают на уровне компании РЖД, которая не пропускает вагоны с топливом. Украина получит уголь от Польши, США и ЮАР - Минэнерго © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В казахстанском министерстве отметили, что причиной задержки поставок являются ограничения в связи с загруженностью инфраструктуры с российской стороны, передает Railway Supply.

Сообщалось, что Россия прекратила поставки угля-антрацита для нужд украинских ТЭС с 1 ноября.

Эксперт в области энергетики Дмитрий Марунич ранее заявил в интервью Украина.ру, что нехватка угля может привести к системному кризису в энергетике страны.