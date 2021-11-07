Украина не подтверждает информацию американских телеканалов о том, что Россия нарастила военное присутствие в Крыму и у границ ЛДНР. Об этом заявил пресс-секретарь Офиса президента Украины Сергей Никифоров в эфире телеканала «Дом» 7 ноября

Никифоров назвал сообщения американских СМИ о наращивании российского военного присутствия у границ Украины «элементом психологического давления на Украину», не уточнив, о давлении из какой страны идет речь.

«Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, и правдива ли она. Но Офис президента на данный момент не располагает подтверждением этой информации», — заявил Никифоров. МИД РФ подтвердил обсуждение темы Украины с директором ЦРУ © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Он также сообщил, что недавно на селекторном совещании Президента выступал главнокомандующий Вооруженных сил Украины, который «не рассказал ни о чем таком, что должно как-то насторожить».

Ранее издание The Washington Post опубликовало статью о якобы угрожающем Украине скоплении российских войск. Издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые, по данным издания, подтверждали сообщения о «российской угрозе».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал публикацию Politico некачественным вбросом и напомнил западным партнёрам о том, что перемещение российских войск в пределах границ РФ не должно никого волновать.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины не подтвердили информацию о наращивании российских войск вблизи границ страны, сообщает украинское издание «День».