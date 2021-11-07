В сегодняшней нацистской Украине правит «жидобандеровская» власть, как метко определил её олигарх Игорь Коломойский, в которой евреи во главе страны исполняют роль прислужников нацистов. Об этом рассказал экс-премьер Украины Николай Азаров в интервью изданию Украина.ру

Николай Азаров: что же это за агрессор такой, который не допускает коллапса на Украине? © РИА Новости, Александр Натрускин

«Зеленский еврей. Казалось бы, у меня было представление такое, что с этими людьми возможно изменение этого нацистского режима, но оказалось, что они еще лучше, еще более истово прислуживают такому хуторскому нацизму, бандеровскому нацизму, который привык в схронах сидеть и заниматься бандитизмом в те моменты, когда его никто не может наказать за это. Вот также и сегодняшние наши — когда молодец против овец, а против бойца сам овца, есть такая хорошая русская поговорка — вот такие у нас неонацисты», — категоричен политик.

Азаров подчеркнул, что необходимо судить тех, кто сейчас преступно нарушает правовую систему Украины, предъявляет абсолютно придуманные обвинения, потому что Харьковские соглашения не только были подписаны в соответствии с предоставленными полномочиями президентами двух стран, но они еще были ратифицированы парламентами.

Собеседник издания добавил, что рассматривает заочный арест как политическую месть за свои активные выступления против сегодняшнего режима, который принес много бед и трагедий Украине, и еще принесет немало, пока будет у власти.

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