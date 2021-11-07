Экономическое положение на Украине будет ухудшаться. Идет падение промышленного производства, а с учетом роста цен на газ и увеличения тарифов для предприятий это означает, что и рабочие места будут потеряны, и цены на продукты питания вырастут. Об этом рассказал политолог и общественный деятель Александр Лазарев в интервью изданию Украина.ру

Александр Лазарев: кто он © скриншот с видео NEWSONE Владимира Зеленского, но и небывалый рост популярности его опального однопартийца, бывшего председателя парламента Дмитрия Разумкова.

Все это напрямую влияет на поддержку центральной власти, поскольку невозможно объяснить населению, почему хлеб стоит на 40% больше, и почему они в этом невиноваты, подчеркнул эксперт.

«Многие мои коллеги говорят, что это падение произошло из-за массы политических скандалов. Я с этим не особенно согласен. Возможно, несколько процентов они и добавили, но главное — вопрос экономического положения страны, благосостояния граждан, достижения тех позиций, которые были заявлены, и вопрос экономического роста при нынешней конъюнктуре мирового рынка и в нынешнем положении Украины», — указал Лазарев.

Собеседник издания добавил, что Зеленского на посту президента Украины заменит политик левоцентристского толка, который будет делать ставку на идеи социальной справедливости, а избиратели будут обращать внимание на конкретные обещания по улучшению жизни в стране, а не на лозунги о вступлении в НАТО или ОДКБ.

Полностью интервью можно прочитать здесь.