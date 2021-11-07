Поэтому, считают эксперты, Москва является более ценным политическим партнёром для Нью-Дели, чем Вашингтон.
Авторы материала уверены, что Индия может оказаться в политической изоляции из-за сотрудничества с США, и что только Россия может помочь Нью-Дели сохранить влияние на политические процессы.
Они напомнили, что некоторые американские сенаторы даже предлагали снять санкции с Нью-Дели за покупку зенитных ракетных комплексов С-400, однако индийские власти больше заинтересованы в сотрудничестве с Москвой.
«Политический треугольник США — Индия — Россия по-прежнему актуален. Безусловно, при таком сильном оборонном сотрудничестве у России есть преимущество перед США. Поскольку Москва готова снабжать своего азиатского союзника передовыми военными технологиями», — говорится в статье.
Таким образом, Индия для Москвы тоже является важнейшим оружейным партнёром и терять его РФ не намерена, подытожили обозреватели.