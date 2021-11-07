Дмитрий Разумков уже вошел в конфронтацию с президентом Владимиром Зеленским и его партией. Он заявил о том, что создает свою политическую силу, которая будет оппозиционного толка. Он уже «откусил» часть рейтинга Зеленского, и это было прогнозируемо. Об этом рассказал политолог и общественный деятель Александр Лазарев в интервью изданию Украина.ру

Александр Лазарев: кто он © скриншот с видео NEWSONE Владимира Зеленского, но и небывалый рост популярности его опального однопартийца, бывшего председателя парламента Дмитрия Разумкова.

Эксперт отметил, что когда еще только начались разговоры об отставке Разумкова, то это уже подтолкнуло его к самостоятельной политической карьере, а поскольку Разумков находится центристском электоральном поле «слуг народа», то правящая партия потеряла часть позиций.

«Сейчас его рейтинг от 7 до 9 процентов, и это все откололось от команды президента и пошло к нему. Поэтому в любом случае конфронтация существует в плане того, что его сняли с должности, и в плане того, что он заявил о своей субъектной карьере», — указал Разумков.

Что же касается дальнейшей политической судьбы Разумкова, то все зависит от того, дадут ли ему возможность создать свою силу, пройдет ли она в парламент и будет ли она что-то решать, а это уже зависит от его политических шагов, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.