Недавно обнародованные результаты соцопросов «Центра Разумкова» и «Киевского международного института социологии» (КМИС) показывают не только снижение поддержки Владимира Зеленского, но и небывалый рост популярности его опального однопартийца, бывшего председателя парламента Дмитрия Разумкова.
Эксперт отметил, что когда еще только начались разговоры об отставке Разумкова, то это уже подтолкнуло его к самостоятельной политической карьере, а поскольку Разумков находится центристском электоральном поле «слуг народа», то правящая партия потеряла часть позиций.
«Сейчас его рейтинг от 7 до 9 процентов, и это все откололось от команды президента и пошло к нему. Поэтому в любом случае конфронтация существует в плане того, что его сняли с должности, и в плане того, что он заявил о своей субъектной карьере», — указал Разумков.
Что же касается дальнейшей политической судьбы Разумкова, то все зависит от того, дадут ли ему возможность создать свою силу, пройдет ли она в парламент и будет ли она что-то решать, а это уже зависит от его политических шагов, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.