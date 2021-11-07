Проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтре поможет лишить Россию доминирования в Черном море. Таким мнением поделился офицер ВМС США Брайан Харрингтон в статье для издания The Hill от 7 ноября

Кедми: Флот США станет главной целью армии РФ в случае войны © commons.wikimedia/Mark Nakoykher

Согласно конвенции Монтре, нечерноморские страны обязаны соблюдать ограничения по тоннажу военных кораблей при проходе через проливы в мирное время, поэтому эксперт призвал государства объединить свои силы, чтобы обойти это правило.

По его мнению, ракеты «Бастион» и «Калибр», включая их модернизированные противокорабельные и сухопутные версии большой дальности, обеспечивают Москву огромной мощью, которая позволяет применять в Черном море ту же тактику, что использует Пекин в Южно-китайском море (A2AD — ограничение и воспрещение доступа и маневра).

Офицер напомнил и о российских истребителях, которые препятствуют активности союзников НАТО в регионе.

«Сопровождение военных кораблей США и НАТО в Черном море российскими военными суднами и ударной авиацией стало общепризнанной нормой», — пишет Харрингтон.

Он также считает необходимым укрепить позиции партнеров по НАТО с помощью крылатых ракет. Румыния уже приняла решение приобрести ракету Naval Strike Missile, однако для противостояния России следует также привлечь Болгарию и Турцию.

Ранее военный эксперт Владимир Евсеев отмечал, что сейчас потенциал Черноморского флота сейчас усиленно наращивается. В настоящее время он имеет шесть дизельных подводных лодок, прибывают новые корабли, имеется значительное количество береговых ракетных комплексов. По его словам, этого достаточно для выполнения боевых задач не только в Черном, но и в Средиземном море.