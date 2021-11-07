Партия «Оппозиционный блок» разделилась накануне президентских выборов 2019 года. Несмотря на слухи о возможном воссоединении, обе политические силы приняли решение идти на досрочные выборы в Верховную Раду самостоятельно, постоянно обвиняя друг друга в сговоре с правящим режимом.
Один из лидеров «Оппозционной платформы-За жизнь» Юрий Бойко остается на тех же электоральном поле, на котором был, его рейтинг составляет около 10%, но рейтинги Бойко и Мураева со временем могут сравняться, рассуждает эксперт.
«Пока очень сложно сказать, произойдет ли снова это объединение. И «Оппоблок», и «ОПЗЖ» являются субъектами со своей серьёзной позицией, от которой отходить не будут. У них не получилось объединиться на предыдущих выборах именно потому, что каждый из них является определенным центром притяжения», — указал Лазарев.
Все зависит от политических процессов, которые могут произойти внутри страны. Сегодня мы можем прогнозировать, что рейтинг вырастет, а завтра появится какой-нибудь «черный лебедь», и все изменится, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.