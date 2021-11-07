Лидер партии «Наши» Евгений Мураев сейчас набирает электоральные перспективы. Его рейтинг около 7 процентов автоматически подтягивает рейтинг его политической силы. Он тоже ориентируется на лево-центристский электорат и электорат Юго-Востока. Об этом рассказал политолог и общественный деятель Александр Лазарев в интервью изданию Украина.ру

Александр Лазарев: кто он © скриншот с видео NEWSONE

Один из лидеров «Оппозционной платформы-За жизнь» Юрий Бойко остается на тех же электоральном поле, на котором был, его рейтинг составляет около 10%, но рейтинги Бойко и Мураева со временем могут сравняться, рассуждает эксперт.

«Пока очень сложно сказать, произойдет ли снова это объединение. И «Оппоблок», и «ОПЗЖ» являются субъектами со своей серьёзной позицией, от которой отходить не будут. У них не получилось объединиться на предыдущих выборах именно потому, что каждый из них является определенным центром притяжения», — указал Лазарев.

Все зависит от политических процессов, которые могут произойти внутри страны. Сегодня мы можем прогнозировать, что рейтинг вырастет, а завтра появится какой-нибудь «черный лебедь», и все изменится, заключил собеседник издания.

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