Руководитель немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер призвал к остановке «Северного потока 2» в связи с якобы игнорированием властями ФРГ польской позиции по вопросу трубопровода. Об этом 7 ноября пишет издание Spiegel

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«Федеральное правительство игнорирует обоснованные опасения наших соседей», — заявил в этой связи Мюллер-Креннер, который, согласно Spiegel, считает, что «СП-2» якобы ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы и соблюдение климатических целей.

Немецкие экологи уже не впервые выступают против «СП-2». В июне в организации Deutsche Umwelthilfe заявили, что подали заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH) с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода с защитой климата.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом. Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.