Министерство экономики и энергетики Германии в октябре предоставило германскому регулятору официальное заключение, что сертификация оператора «Северного потока 2» не угрожает безопасности поставок газа в Германию и другие страны ЕС. В свою очередь польское управление по регулированию энергетики заявило, что «Газпром» в результате запуска газопровода якобы может «поставить под угрозу безопасность газоснабжения определенных государств-членов, регионов или даже всего ЕС».
«Федеральное правительство игнорирует обоснованные опасения наших соседей», — заявил в этой связи Мюллер-Креннер, который, согласно Spiegel, считает, что «СП-2» якобы ставит под угрозу энергетическую безопасность Европы и соблюдение климатических целей.
Немецкие экологи уже не впервые выступают против «СП-2». В июне в организации Deutsche Umwelthilfe заявили, что подали заявку в Федеральное морское и гидрографическое агентство ФРГ (BSH) с просьбой отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода с защитой климата.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом. Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.