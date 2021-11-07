Ранее стало известно, что вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Портер» и штабной корабль «Маунт Уитни» ВМС США находятся в акватории Черного моря. Силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за его действиями.
«Попытка вторжения в эти воды будет немедленно пресечена открытием огня, что является предупреждением командованию ВМС США о недопустимости каких-либо провокаций», — говорится в сообщении.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если бы Россия потопила британский эсминец Defender, который устроил провокацию возле Крыма, никакой войны не последовало бы. Глава государства также отметил, что что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России — это касается реальных жизненных интересов страны и народа.