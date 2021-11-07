Россия пресекла провокации американских военных кораблей у побережья Крыма. Российские военные установили вдоль побережья полуострова запретные зоны, чтобы корабли ВМС США не могли пройти. Об этом 7 ноября сообщает портал «Avia.pro»

Военный эксперт объяснил, в каком случае украинский «Нептун» всерьез будет угрожать России © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Попытка вторжения в эти воды будет немедленно пресечена открытием огня, что является предупреждением командованию ВМС США о недопустимости каких-либо провокаций», — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если бы Россия потопила британский эсминец Defender, который устроил провокацию возле Крыма, никакой войны не последовало бы. Глава государства также отметил, что что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России — это касается реальных жизненных интересов страны и народа.