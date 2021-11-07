План бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова по «реинтеграции» Крыма и Донбасса является нацистским. Об этом 7 ноября в комментарии РИА Новости заявила глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина

Арсен Аваков: кто он © Yulia Babych

Эксперт подчеркнула, что именно Аваков является крестным отцом украинских нацбатальонов и продолжает идеологическую линию своих «учителей из гитлеровской Германии» и «больших друзей из США», где в прошлом веке существовало много идей по сегрегации населения на «правильное» и «неправильное».

«Чем для них это закончилось, всем известно, уверена, что киевская хунта закончит точно так же», — уверена Гридчина.

Общественный деятель добавила, что Россия никогда не бросит своих братьев в ЛНР и ДНР, и всех русских, проживающих за пределами РФ, а ее община максимально приложит свои усилия для защиты прав всех русскоязычных украинцев, проживающих на территории всей Украины.