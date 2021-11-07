Ранее Аваков заявил, что украинским властям следует принять «закон о коллаборантах», предусматривающий ответственность за сотрудничество с Россией, и «закон об амнистии» — для людей, совершивших мелкие преступления. По его мнению, Киев должен сделать все, чтобы у жителей Крыма и Донбасса возникло желание «вернуться» в состав Украины.
Эксперт подчеркнула, что именно Аваков является крестным отцом украинских нацбатальонов и продолжает идеологическую линию своих «учителей из гитлеровской Германии» и «больших друзей из США», где в прошлом веке существовало много идей по сегрегации населения на «правильное» и «неправильное».
«Чем для них это закончилось, всем известно, уверена, что киевская хунта закончит точно так же», — уверена Гридчина.
Общественный деятель добавила, что Россия никогда не бросит своих братьев в ЛНР и ДНР, и всех русских, проживающих за пределами РФ, а ее община максимально приложит свои усилия для защиты прав всех русскоязычных украинцев, проживающих на территории всей Украины.