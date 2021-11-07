Ранее бывший президент РФ и зампред Собвеза России Дмитрий Медведев в своей статье написал, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию, следует дождаться появления в Киеве вменяемого руководства.
«Прошло 30 лет. В каких-то экстраординарных условиях — два процента в год. На сегодня антирусских на Украине порядка 30 процентов. Им нужно еще десять лет террористической диктатуры. За десять лет они надеются добавить еще 20-30 процентов, так, что через 10 лет 60 процентов необратимо станут антирусскими», — считает эксперт.
После этого американцы могут уменьшить градус конфликта России и Украины. Он примет уже самостоятельный, не зависящий от американцев и необратимый характер. Им нужно всего 10 лет сохранения террористической диктатуры, подчеркнул Марков.
Сейчас президент США Джо Байден хотел бы улучшить отношения с Москвой, но и не сдавать американских позиций, поэтому нынешний украинский режим является взведенным курком пистолета, направленного на Россию, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.