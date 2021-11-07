Президент Украины Владимир Зеленский уволил высокопоставленного сотрудника СБУ Александра Куксу, отвечавшего за ведение списка лиц, представляющих угрозу нацбезопасности страны. Указ был опубликован на сайте офиса украинского лидера 7 ноября

«Неужели из-за Зеленского?». Максима Галкина внесли в список угроз нацбезопасности Украины © Максим Галкин/Инстаграм

«Освободить Куксу Александра Ильича от должности начальника департамента защиты национальной государственности Службы безопасности Украины», — говорится в документе.

На уходящей неделе в «черный список» по ошибке внесли украинского актера Валентина Томусяка. В этот список он попал по доносу некоего «активиста», который посчитал его похожим на одного из актеров, снявшихся в российском сериале «Солнцепек» про войну в Донбассе. Позднее спецслужба официально извилась перед ним.

Наряду с этим в перечне лиц, угрожающих национальной безопасности Украины, который должен регулярно обновляться, оказались десять умерших российских деятелей культуры.

Среди них актриса Элина Быстрицкая, кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский, певец Иосиф Кобзон, актеры Валентин Гафт, Станислав Говорухин, Борис Клюев и Василий Лановой.

По мнению публициста Андрея Манчука, восемь лет постмайданной Украины приучили нас к тому, что если конвейер политических преследований работает, в черные списки может попасть каждый, потому что надо выполнять план по «заготовке врагов народа».