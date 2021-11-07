Ранее стало известно, что вооруженный крылатыми ракетами эсминец США «Портер» и штабной корабль «Маунт Уитни» ВМС США находятся в акватории Черного моря. Силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за его действиями.
«Безобразничать у наших границ абсолютно небезопасно. Не стоит размахивать факелами вблизи пороховых бочек», — подчеркнул парламентарий.
По его словам, любые попытки провокаций «будут пресечены на корню».
Россия не заинтересована в конфликтах и всегда выступает за диалог, свое оружие она использует исключительно для защиты и обороны, подытожил депутат.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял заявил, что провокация с участием британского эсминца Defender сразу после саммита Россия — США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы — их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России — это касается реальных жизненных интересов страны и народа.