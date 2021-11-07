Американским кораблям не стоит повторять пример британского эсминца и нарушать границы территориальных вод России у побережья Крыма, пытаясь показать поддержку Украине. Об этом 7 ноября заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости

Военный эксперт объяснил, что Россия сделает с британскими базами в Черном и Азовском морях © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

«Безобразничать у наших границ абсолютно небезопасно. Не стоит размахивать факелами вблизи пороховых бочек», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, любые попытки провокаций «будут пресечены на корню».

Россия не заинтересована в конфликтах и всегда выступает за диалог, свое оружие она использует исключительно для защиты и обороны, подытожил депутат.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял заявил, что провокация с участием британского эсминца Defender сразу после саммита Россия — США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы — их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России — это касается реальных жизненных интересов страны и народа.