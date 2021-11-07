Ранее министерство энергетики Белоруссии сообщило, что Минск возобновил поставки электроэнергии на Украину с 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение месяца. Отмечается, что график подачи электричества сформирован с учетом режимов работы энергосистемы и мощностей оборудования.
Мезенцев отметил, что Белоруссия и раньше неизменно и последовательно исполняла свои договорные обязательства перед украинскими потребителями, ничего нового в последние месяцы не произошло.
«Надо в конце концов пополнять и белорусскую казну и обслуживать внешний долг. Продажа электроэнергии — это форма возврата кредитных средств, хотя не сегодня, но завтра. Давайте не будем драматизировать», — сказал он.
Государственный секретарь добавил, что не стоит связывать союзнические настроения и ожидания России от Белоруссии в вопросе электроэнергии.