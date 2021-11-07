Государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев призвал не драматизировать продажу Белоруссией электроэнергии Украине. Он заявил об этом 6 ноября в интервью «Соловьев Live»

От Союзного к Единому? Россия и Белоруссия сделали шаг во взаимной интеграции © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Мезенцев отметил, что Белоруссия и раньше неизменно и последовательно исполняла свои договорные обязательства перед украинскими потребителями, ничего нового в последние месяцы не произошло.

«Надо в конце концов пополнять и белорусскую казну и обслуживать внешний долг. Продажа электроэнергии — это форма возврата кредитных средств, хотя не сегодня, но завтра. Давайте не будем драматизировать», — сказал он.

Государственный секретарь добавил, что не стоит связывать союзнические настроения и ожидания России от Белоруссии в вопросе электроэнергии.