Если предположить, что произойдет большая война, то это будет не война НАТО. Это будет война США, а НАТО так или будет привлекать страны, которые им будут в чем-то нужны. Об этом рассказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов в интервью изданию Украина.ру

Федор Лукьянов: Конфликт России с НАТО вокруг Украины превратился в сплошную рутину © РИА Новости, Евгений Биятов Ллойд Остин, комментируя перспективы членства Украины в альянсе, заявил, что третьи страны не имеют права вето на вступление Украины в НАТО, при этом Вашингтон поддерживает Киев в его устремлениях. В ответ на это замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что членство Киева в этой организации стало бы крайне опасным шагом, это вынудит Москву реагировать.

Эксперт подчеркнул, что сегодня у НАТО действительно большие проблемы с целеполаганием.

«Последнее заявление Столтенберга о том, что НАТО рассматривает Россию и Китай как одну угрозу, а не две — это попытка найти новый поворот в дискуссиях о миссии НАТО, которая идет давно, но ничего не дает. Потому что официальные миссии одни, реальные — другие, а исполнимые — третьи», — привел пример Лукьянов.

Что же касается конкретно этих заявлений Остина и Руденко, то характер отношений России и НАТО понятен и стабилен, характер отношений вокруг Украины тоже понятен, членство Украины в НАТО нереально, стороны просто обменялись репликами и напомнили о своих позициях, заключил собеседник издания.

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