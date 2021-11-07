Украина впервые за годы независимости не запаслась газом на зиму, хотя летом могла заполнить свои подземные хранилища по минимальной цене. Из-за этого бездействия властей всю страну «сделают банкротом». Об этом 6 ноября заявила лидер фракции «Батькивщина» в Верховной Раде Юлия Тимошенко в эфире телеканала «Украина 24»

Юлия Тимошенко: кто она © ba.org.ua

«Что страна делала 30 лет независимости? Летом, когда газ дешевый, — а этим летом он был в шесть раз дешевле, чем на рынке в мире, — Украина всегда закачивала газ в хранилища. Мы могли закачать 38 миллиардов, и сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса. Мы все были бы с газом, электроэнергией и отоплением по минимальной цене», — уверена политик.

По словам Тимошенко, у страны есть все для обеспечения собственных потребностей, а уникальные подземные хранилища позволяют обеспечить беспроблемное прохождение отопительного сезона, поэтому нынешний энергетический кризис она считает рукотворным.

«Вы понимаете, какая это катастрофа? Заплатит за эту бездарность и эту коррупцию каждый украинец и каждое предприятие», — предупредила парламентарий.

Юлия Тимошенко и ее «Батькивщина» представляют собой лево-центристскую политическую силу, которая всегда озабочена вопросами тарифов, пенсий и зарплат. По мнению политолога Александра Лазарева, у нее остается ядерный электорат около 10%, который держится уже не первый год, он будет оставаться таким же до следующих выборов.