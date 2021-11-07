Вся политика России до последнего времени как раз исходила из того, что на Украине когда-нибудь появится адекватная власть. Радикального отказа от такой политики пока нет, поскольку это потребует серьезного пересмотра отношений. Об этом рассказал политолог Олег Неменский в интервью изданию Украина.ру

Олег Неменский: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов Дмитрий Медведев в своей статье написал, что переговоры с нынешним руководством Украины бессмысленны, так как это невежественные и необязательные люди, постоянно меняющие позицию. По его мнению, России следует дождаться появления в Киеве вменяемого руководства.

Представить себе приход на Украине конструктивных сил невозможно, поэтому от России, скорее, требуется окончательный переход от поддержки дружественного украинства к поддержке русских в этой стране, уточнил эксперт.

«Москва попыталась это сделать в 2014 году, но этот переход не состоялся. Мы по-прежнему считали нужным сотрудничать с теми политическими силами, которые не являлись русскими, но рассматривались как конструктивно украинские», — указал Неменский.

В 2014-2015 годах у России были возможности сделать многое для решение украинского вопроса, то ими не воспользовались, добавил он.

Сейчас ситуация тупиковая, но такое подобное положение обычно сменяется определенными окнами возможностей, поэтому для России было бы правильно подождать появления таких «окон», заключил собеседник издания.

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