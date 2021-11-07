Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится под арестом по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили, рассчитывает добиться власти, следуя по украинскому сценарию, заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников н ноября в эфире телеканала «РЕН ТВ»

«Вернулся не для того, чтобы умереть»: эксперт оценил последствия возвращения Саакашвили в Грузию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Бача Мгеладзе заявил, что Саакашвили планирует госпереворот. Отмечалось, что речь идет об акциях у руставского пенитенциарного учреждения № 12, где и содержится Саакашвили.

Эксперт обратил внимание, что сторонники Саакашвили сейчас активно используют социальные сети, чтобы воздействовать на общественное сознание и заручиться поддержкой масс.

«Саакашвили один раз уже так к власти пришел. Сейчас всё то же самое, никто ничего не меняет, методички не меняются, порядок действий не меняется, должна быть некая «сакральная» жертва, ну, в данной ситуации это он на первом этапе, дальше недовольство результатами выборов, вот мы видели, что грузинская оппозиция не признала национально-украинское единство, не признала результатов выборов ни мэра Тбилиси, ни мэров других крупных городов», — указал Солонников.

Политолог назвал понятным и банальным, отметив, что самому Саакашвили ничего делать не придется — всё будет сделано за него.