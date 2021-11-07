Политик был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну с Украины накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны. Ранее представитель Службы госбезопасности (СГБ) Грузии Бача Мгеладзе заявил, что Саакашвили планирует госпереворот. Отмечалось, что речь идет об акциях у руставского пенитенциарного учреждения № 12, где и содержится Саакашвили.
Эксперт обратил внимание, что сторонники Саакашвили сейчас активно используют социальные сети, чтобы воздействовать на общественное сознание и заручиться поддержкой масс.
«Саакашвили один раз уже так к власти пришел. Сейчас всё то же самое, никто ничего не меняет, методички не меняются, порядок действий не меняется, должна быть некая «сакральная» жертва, ну, в данной ситуации это он на первом этапе, дальше недовольство результатами выборов, вот мы видели, что грузинская оппозиция не признала национально-украинское единство, не признала результатов выборов ни мэра Тбилиси, ни мэров других крупных городов», — указал Солонников.
Политолог назвал понятным и банальным, отметив, что самому Саакашвили ничего делать не придется — всё будет сделано за него.