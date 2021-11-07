Мировая война может случиться из-за того, что одну из держав существенно обгонят в технологическом и торговом плане, и ей будет необходимо нанести превентивный удар. Конкретно сегодня оснований для такой войны нет, рассказал в интервью Украина.ру политолог-международник Дмитрий Дробницкий

Война может разразиться во время периода восстановительного роста экономики после кризиса, как это уже случалось, подчеркнул Дробницкий. Наличие ядерного оружия — сдерживающий фактор, однако некоторые эксперты придерживаются мнения, что применение ядерных боеголовок не приведет к апокалипсису, заявил собеседник издания. Военный эксперт объяснил, что в первую очередь сделает Запад, если начнется война РФ и Украины © nato.int

«Конкретно сегодня нет оснований для войны-войны, это возможно будет только с восстановительным ростом, и новые технологии будут готовы ко внедрению в производство. Например, сейчас все говорят об искусственном интеллекте, но реальные алгоритмы принятия решения в промышленных масштабах сейчас некуда применить», — сказал Дробницкий.

Когда после пандемии коронавируса серьезно шагнут вперед биотехнологии, начнется активное освоение космоса и Арктики, можно будет говорить о рисках конфликта, считает эксперт.

Дробницкий дополнил, что Европа полностью потеряла субъектность и не будет самостоятельно участвовать в гипотетической мировой войне. Её «подомнут» США или Китай, заключил эксперт.

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