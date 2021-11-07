По мнению Дробницкого, введение углеродной отчетности для предприятий является способом замедлить экономический рост страны. Если Россия не будет «плясать под чужую дудку», а действовать по ситуации, выстраивать инфраструктуру и осваивать свой огромный потенциал, у нее есть шансы войти в число лидеров новой экономики, считает эксперт.
«Если же мы будем заниматься построением нормального хозяйственного механизма на новых принципах и будем выстраивать свой макрорегион без всяких сантиментов по отношению к странам, которые думают, что они члены международного разделения труда, и построим данный регион достаточно жестко, все будет иначе», — сказал собеседник издания.
России необходимо строить свой рынок численностью в 400-500 млн человек, которые будут участвовать во внутренней торговле этого блока в большей степени, чем во внешней, заключил Дробницкий.
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