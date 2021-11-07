Ярош оказался вне политики после событий 2014-2015 годов, и выступал с резкой критикой нынешней власти президента Зеленского. Назначение Яроша может означать, что «Зе-команда» пытается перетянуть голоса у Петра Порошенко, но это заигрывание не принесет Зеленскому ничего, считает эксперт.
«Все равно останешься вражиной, чужеродным элементом, «подмоскалем» и т. д. для этой публики…Могу сказать то, что ничего хорошего ни Зеленскому, ни Украине, попытка реанимировать этого «полупроводника» не несет. Поскольку у этих людей, возможно, идейных, как говорится, и смелых, но у них очень уж черно-белая картинка мира, со всеми вытекающими отсюда последствиями», — сказал Золотарев.
По мнению эксперта, Россия не будет дистанцироваться от включения радикалов в состав украинской власти, что чревато пагубными, плачевными последствиями для Украины.
Полностью интервью можно прочитать здесь.