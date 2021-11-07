Ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Украине критическая. Во многом к такому положению дел привело разрушение властями медицинской системы, построенной еще советским врачом Николаем Семашко, рассказал в интервью Украина.ру политолог Андрей Золотарев

Советская система здравоохранения была хорошо подготовлена к массовым эпидемиям. Однако на Украине и её «декоммунизировали», что привело к глубокому кризису в сфере во время пандемии коронавируса, заявил собеседник издания. Коронавирус распыляют таинственные самолеты — украинский депутат © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

«Вовсю идет торговля сертификатами о вакцинации. В пунктах вакцинации сумасшедшие очереди, доходит до драк. Тут проблема, и все повесить на нынешнюю власть — это было бы несправедливо. Поскольку медицинскую систему Семашко, ту, которую в рамках декоммунизации успешно добили — а она была более подготовлена к таким чрезвычайным ситуациям. Достаточно посмотреть на Китай. И в России, несмотря на переход к цифровой системе, осталось больше элементов от системы Семашко», — сказал Золотарев.

Эксперт отметил, что два из трех украинских заводов, производящих кислород, встали на профилактику. Точка невозврата в сфере здравоохранения на Украине пройдена, заключил Золотарев.

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