Министерская чехарда - непоследовательные перестановки в кабмине Украины являются предвестниками скорой смены власти, рассказал в интервью Украина.ру политолог Андрей Золотарев

Для президента Украины Владимира Зеленского ранее были характерны жесткие и быстрые решения, нехарактерные для украинской власти. Однако новые перестановки в правительстве носят хаотичный характер, считает Золотарев.

Кандидаты на пост министра обороны Ирина Верещук и адвокат Алексей Резников - гражданские лица, назначение которых противоречит военной риторике Киева. Эксперт также отмечает отставку вице-премьера Алексея Любченко, одного из немногих профессионалов украинского правительства, как показатель системного кризиса власти. Мамонтов объяснил, удержится ли Зеленский у власти, если начнется реальная война с Россией © president.gov.ua

«Мне кажется, что на этих перестановках дело не закончится, и если дела с коронавирусом и энергетикой, а это точки, откуда может возникнуть кризис, перерастающий в политический, будут идти плохо, то не исключено, что поменяется фамилия на дверях кабинета премьер-министра», — заявил Золотарев.

Калейдоскопическая смена лиц в министерских кабинетах Украины предваряет падение режима Зеленского, заключил собеседник издания.

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