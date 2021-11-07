Для президента Украины Владимира Зеленского ранее были характерны жесткие и быстрые решения, нехарактерные для украинской власти. Однако новые перестановки в правительстве носят хаотичный характер, считает Золотарев.
Кандидаты на пост министра обороны Ирина Верещук и адвокат Алексей Резников - гражданские лица, назначение которых противоречит военной риторике Киева. Эксперт также отмечает отставку вице-премьера Алексея Любченко, одного из немногих профессионалов украинского правительства, как показатель системного кризиса власти.
«Мне кажется, что на этих перестановках дело не закончится, и если дела с коронавирусом и энергетикой, а это точки, откуда может возникнуть кризис, перерастающий в политический, будут идти плохо, то не исключено, что поменяется фамилия на дверях кабинета премьер-министра», — заявил Золотарев.
Калейдоскопическая смена лиц в министерских кабинетах Украины предваряет падение режима Зеленского, заключил собеседник издания.
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