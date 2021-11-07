Крупнейшая международная конференция по вопросам климата начала работу в Глазго. На ней не присутствовали лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзинпин. О том, чем оправдано их отсутствие и как интересы глобального капитала противоречат заявленным экологическим целям, рассказал в интервью Украина.ру писатель Владимир Видеманн

«Точка невозврата», после которой процессы потепления на Земле приобретут необратимый характер, будет пройдена, как полагают многие ученые, уже к 2030 году. Снижение температуры требует вложений на астрономическую сумму в 10 триллионов долларов, и неизвестно, откуда возьмутся эти средства, поясняет эксперт.

Главные «спонсоры» глобального потепления, лидеры по вредоносным выбросам — США и Китай, не готовы сокращать объемы производства в ущерб собственной экономике. «Зеленая дубина» в руках политиков. Чем потепление климата отличается от холодной войны © РИА Новости, president.gov.ua

«Растущий американский бизнес со сланцевым газом основан на совершенно антиэкологических способах добывания последнего… в атмосферу выбрасывается метан, который является даже более мощным парниковым газом, чем углеводород…при наличии угольной энергетики как основного драйвера китайской промышленности, договариваться о каком-то снижении выбросов не представляется Пекину целесообразным», — сказал Видеманн.

Россия же не приняла участие в конференции по климату, не желая выступать в роли «мальчика для битья» перед самозванными «экологическими прокурорами» — глобалистами, считает собеседник издания.

«Зеленая революция» может быть заведена в тупик из-за банального желания к обогащению капитанов современного капитализма, не способных наступить на горло собственной песне, заключил Видеманн.

Полностью интервью можно прочитать здесь.