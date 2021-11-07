«Точка невозврата», после которой процессы потепления на Земле приобретут необратимый характер, будет пройдена, как полагают многие ученые, уже к 2030 году. Снижение температуры требует вложений на астрономическую сумму в 10 триллионов долларов, и неизвестно, откуда возьмутся эти средства, поясняет эксперт.
Главные «спонсоры» глобального потепления, лидеры по вредоносным выбросам — США и Китай, не готовы сокращать объемы производства в ущерб собственной экономике.
«Растущий американский бизнес со сланцевым газом основан на совершенно антиэкологических способах добывания последнего… в атмосферу выбрасывается метан, который является даже более мощным парниковым газом, чем углеводород…при наличии угольной энергетики как основного драйвера китайской промышленности, договариваться о каком-то снижении выбросов не представляется Пекину целесообразным», — сказал Видеманн.
Россия же не приняла участие в конференции по климату, не желая выступать в роли «мальчика для битья» перед самозванными «экологическими прокурорами» — глобалистами, считает собеседник издания.
«Зеленая революция» может быть заведена в тупик из-за банального желания к обогащению капитанов современного капитализма, не способных наступить на горло собственной песне, заключил Видеманн.
Полностью интервью можно прочитать здесь.