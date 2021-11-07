Ранее сообщалось, что Польша ввела режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией по причине возросшего потока мигрантов из Ближнего Востока и стран Африки. Варшава приняла спецзакон о постройке заграждений на восточных границах, стоимость работ составит более 400 млн. долларов США.
«Ежедневно на границе задерживают по несколько сотен беженцев. Ситуация достаточно необычная, но я бы не сказал, чтобы слишком драматичная. Думаю, Польша во многом преувеличивает масштаб проблемы, чтобы привлечь дополнительное внимание и финансирование со стороны ЕС, а также повысить свои ставки в европейской игре», — сказал Шимов.
Польше выгоден кризис с мигрантами, так как он позволяет ей играть на любимой теме «угрозы с Востока», заключил эксперт.
Полностью интервью можно прочитать здесь.