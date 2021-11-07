Украина не признает легитимность президента Белоруссии Александра Лукашенко, однако Минск продолжает экономические отношения с Киевом. О сложных, но взаимовыгодных отношениях двух стран в интервью Украина.ру рассказал Советник президента Российской ассоциации прибалтийских исследований политолог Всеволод Шимов

Белоруссия продолжает поставки электроэнергии на Украину, несмотря на то, что две страны находятся по разные стороны геополитического фронта. Шимов считает, что Минск и Киев нуждаются друг в друге, несмотря на политические противоречия. От Союзного к Единому? Россия и Белоруссия сделали шаг во взаимной интеграции © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Для Украины связи с Белоруссией — гарантия того, что Минск окончательно не уйдет в "российский" лагерь, а белорусско-украинские граница не превратится в линию фронта. Для официального Минска — это возможность хотя бы отчасти сохранить внешнеполитическую многовекторность и уравновесить влияние России», — заявил эксперт.

Ничего удивительного в такой «помощи» Киеву со стороны Белоруссии нет, убежден Шимов. Сторонами движут прагматические интересы, заключил собеседник издания.

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