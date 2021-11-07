Белоруссия продолжает поставки электроэнергии на Украину, несмотря на то, что две страны находятся по разные стороны геополитического фронта. Шимов считает, что Минск и Киев нуждаются друг в друге, несмотря на политические противоречия.
«Для Украины связи с Белоруссией — гарантия того, что Минск окончательно не уйдет в "российский" лагерь, а белорусско-украинские граница не превратится в линию фронта. Для официального Минска — это возможность хотя бы отчасти сохранить внешнеполитическую многовекторность и уравновесить влияние России», — заявил эксперт.
Ничего удивительного в такой «помощи» Киеву со стороны Белоруссии нет, убежден Шимов. Сторонами движут прагматические интересы, заключил собеседник издания.
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