Белоруссия продолжает поставки электроэнергии на Украину, несмотря на то, что две страны находятся по разные стороны геополитического фронта. Шимов считает, что Минск и Киев нуждаются друг в друге, несмотря на политические противоречия.

От Союзного к Единому? Россия и Белоруссия сделали шаг во взаимной интеграции
От Союзного к Единому? Россия и Белоруссия сделали шаг во взаимной интеграции
© РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

«Для Украины связи с Белоруссией — гарантия того, что Минск окончательно не уйдет в "российский" лагерь, а белорусско-украинские граница не превратится в линию фронта. Для официального Минска — это возможность хотя бы отчасти сохранить внешнеполитическую многовекторность и уравновесить влияние России», — заявил эксперт.

Ничего удивительного в такой «помощи» Киеву со стороны Белоруссии нет, убежден Шимов. Сторонами движут прагматические интересы, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.