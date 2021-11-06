Мотовиловец назвал создание объединения Дмитрием Разумковым «манипулятивным и низким». В то же время, зампред отметил, что «пока не видел» желающих выйти из правящей фракции.

Погребинский объяснил, что на самом деле представляет собой Дмитрий Разумков
Погребинский объяснил, что на самом деле представляет собой Дмитрий Разумков
© РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Если депутаты-списочники выходят из "Слуги народа", то пусть сдают мандат и идут на выборы. У нас освобождаются округа. Пусть пойдут на выборы и скажут избирателям: "Мы новая партия Дмитрия Разумкова. Мы также просим получить от вас политический мандат"», — сказал Мотовиловец журналистам.

Ранее в интервью Украина.ру политолог Андрей Золотарев отмечал, что Разумков может быть представлен публике как «Зеленский без вредных привычек», и его президентские амбиции поддерживают определенные круги олигархата.