Заместитель председателя фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец предложил депутатам, желающим вступить в межфракционное объединение экс-спикера Рады Дмитрия Разумкова сдать мандаты и пойти на перевыборы. Об этом он сообщил в интервью Liga.net 6 ноября

Мотовиловец назвал создание объединения Дмитрием Разумковым «манипулятивным и низким». В то же время, зампред отметил, что «пока не видел» желающих выйти из правящей фракции. Погребинский объяснил, что на самом деле представляет собой Дмитрий Разумков © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Если депутаты-списочники выходят из "Слуги народа", то пусть сдают мандат и идут на выборы. У нас освобождаются округа. Пусть пойдут на выборы и скажут избирателям: "Мы новая партия Дмитрия Разумкова. Мы также просим получить от вас политический мандат"», — сказал Мотовиловец журналистам.

Ранее в интервью Украина.ру политолог Андрей Золотарев отмечал, что Разумков может быть представлен публике как «Зеленский без вредных привычек», и его президентские амбиции поддерживают определенные круги олигархата.