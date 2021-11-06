Бывший глава МВД Украины заявил, что ему удалось «снять с плеч нагрузку, которая длилась 7,5 лет»
«Нагрузка с плеч ушла», — заявил Аваков.
Экс-министр отметил, что чувствовал дискомфорт на должности из-за отсутствия возможности расследовать любые инциденты в стране и проводить честные выборы. По словам Авакова, сейчас ситуация в правительстве изменилась.
Как ранее отметил политолог Андрей Золотарев в интервью Украина.ру, калейдоскопическая смена лиц в министерских кабинетах Украины предваряет падение режима Зеленского.