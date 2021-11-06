Компетентность не может реализовать себя дальше, что и стало вероятной причиной отставки. Об этом заявил экс-министр МВД Арсен Аваков в эфире телеканала «Украина 24»

Бывший глава МВД Украины заявил, что ему удалось «снять с плеч нагрузку, которая длилась 7,5 лет» Аваков заявил, что заболел COVID-19 после двух прививок © Арсен Аваков/Инстаграм

«Нагрузка с плеч ушла», — заявил Аваков.

Экс-министр отметил, что чувствовал дискомфорт на должности из-за отсутствия возможности расследовать любые инциденты в стране и проводить честные выборы. По словам Авакова, сейчас ситуация в правительстве изменилась.

Как ранее отметил политолог Андрей Золотарев в интервью Украина.ру, калейдоскопическая смена лиц в министерских кабинетах Украины предваряет падение режима Зеленского.