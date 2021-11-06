Бернс посетил Москву с целью узнать намерения России, сообщает телеканал.
«Президент США Джо Байден направил на этой неделе директора ЦРУ Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за увеличением числа войск близ границы с Украиной», — говорится в сюжете CNN.
Как утверждают источники американского телеканала, Бернс после визита в Москву связался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы «умерить напряженность» между Россией и Украиной. Советник Зеленского заявил CNN, что напряженность между Москвой и Киевом возросла в свете энергетического кризиса на Украине.
Ранее американское издание Politico опубликовало спутниковые снимки российских войск вблизи российского города Ельня Смоленской области, находящегося вблизи границы с Белоруссией. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что США отмечают необычную активность России.
Данную публикацию в Кремле назвали некачественным вбросом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своих границ по своему усмотрению. По словам Пескова, это не должно никого волновать и не является угрозой для иных государств.