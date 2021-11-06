Развожаев передал «привет» от нынешнего командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова всем присутствующим и сообщил, что он должен был участвовать в открытии памятника, но не смог в силу неспокойной обстановки в Черном море.
«К сожалению, командующий сегодня там, где он должен быть в такое время, — на боевом посту», — сказал губернатор.
Ранее стало известно, что 3 ноября кораблю ВМС США John Lenthal зашел в Босфорский пролив и направился в Черное море. Отмечается, что суда такого класса не часто появляются в Черном море.
Кроме того, 4 ноября Черноморский флот РФ приступил к контролю за действиями флагманского корабля ВМС США USS Mount Whitney, зашедшего в акваторию Черного моря.