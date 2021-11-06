Обстановка в Черном море в настоящий момент неспокойная. Об этом 5 ноября заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев на церемонии открытия памятника командующему морскими силами Черного моря и Военно-морского флота СССР Владимиру Орлову, сообщают «Известия»

Развожаев передал «привет» от нынешнего командующего Черноморским флотом адмирала Игоря Осипова всем присутствующим и сообщил, что он должен был участвовать в открытии памятника, но не смог в силу неспокойной обстановки в Черном море.

«К сожалению, командующий сегодня там, где он должен быть в такое время, — на боевом посту», — сказал губернатор.

Лондон хочет вернуться в Черное море с помощью Киева. Чтобы бороться с Москвой © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Кроме того, 4 ноября Черноморский флот РФ приступил к контролю за действиями флагманского корабля ВМС США USS Mount Whitney, зашедшего в акваторию Черного моря.