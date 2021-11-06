Бывшего президента Украины Виктора Януковича заподозрили в создании организованной преступной группы в Киеве в 2014 году. Об этом 5 ноября сообщило Государственное бюро расследований Украины

«Следователь Госбюро расследований по согласованию с прокурором офиса генерального прокурора сегодня утром, 5 ноября 2021 года, сообщил о подозрении экс-президенту Украины как руководителю организованной преступной группы», — говорится в сообщении.

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Под руководством Януковича, уверены в ГБР, члены ОПГ совершали теракты, препятствовали акциям протеста, превышали власть и служебные полномочия. Из-за деятельности преступной группы в 2014 году по подсчетам ведомства погибли 76 граждан, более 800 получили ранения разной степени тяжести.

В 2014 году в ходе госпереворота Виктор Янукович был отстранен от власти. Опасаясь за свою жизнь, он переехал в Россию. Новая власть официально лишила Януковича статуса президента и инициировала в отношении него ряд уголовных дел, в том числе обвинив в государственной измене. За это, а также за «пособничество в ведении агрессивной войны» бывший президент заочно получил 13 лет лишения свободы.