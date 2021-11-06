Назначение Алексея Резникова министром обороны Украины не скажется позитивно на урегулировании конфликта в Донбассе, заявил 4 ноября постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Его слова передает РИА Новости

Бывший заместитель премьер-министра Украины Алексей Резников может негативно повлиять на процесс мирного урегулирования в Донбассе, такова официальная позиция, высказанная российским дипломатом. «США дали сигнал»: Резников рассказал о будущем урегулирования в Донбассе © Y27 / wikimedia.org

«Утверждение в должности министра обороны Украины бывшего вице-премьера по реинтеграции Алексея Резникова… вряд ли положительно скажется на урегулировании. Он запомнился многочисленными призывами к переписыванию минских соглашений и является вдохновителем и соавтором резонансного законопроекта о так называемом "переходном периоде", который предполагает полный отказ Киева от логики и буквы "Комплекса мер"», — заявил Лукашевич на заседании совета ОБСЕ.

Российский дипломат отметил, что законопроект, внесенный на рассмотрение в Верховной Раде, прямо воспрещает украинским чиновникам реализовывать Минские соглашения.

Ранее в интервью Украина.ру политолог Андрей Золотарев заявил, что калейдоскопическая смена лиц в министерских кабинетах Украины предваряет потерю власти президентом Украины Владимиром Зеленским.