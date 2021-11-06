Бывший заместитель премьер-министра Украины Алексей Резников может негативно повлиять на процесс мирного урегулирования в Донбассе, такова официальная позиция, высказанная российским дипломатом.
«Утверждение в должности министра обороны Украины бывшего вице-премьера по реинтеграции Алексея Резникова… вряд ли положительно скажется на урегулировании. Он запомнился многочисленными призывами к переписыванию минских соглашений и является вдохновителем и соавтором резонансного законопроекта о так называемом "переходном периоде", который предполагает полный отказ Киева от логики и буквы "Комплекса мер"», — заявил Лукашевич на заседании совета ОБСЕ.
Российский дипломат отметил, что законопроект, внесенный на рассмотрение в Верховной Раде, прямо воспрещает украинским чиновникам реализовывать Минские соглашения.
Ранее в интервью Украина.ру политолог Андрей Золотарев заявил, что калейдоскопическая смена лиц в министерских кабинетах Украины предваряет потерю власти президентом Украины Владимиром Зеленским.