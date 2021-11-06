Находящийся в тюрьме экс-президент Грузии Михаил Саакашвили планирует госпереворот. Об этом в субботу, 6 ноября, заявил представитель Службы государственной безопасности Грузии Бача Мгеладзе, передает грузинский «Первый канал»

«С 6 ноября текущего года отдельные политические группы у руставского пенитенциарного учреждения №12 задумали перманентные акции, куда также будут прибывать сторонники партий из регионов. Кроме того, протестная акция запланирована и в городе Тбилиси. По оперативной информации, организаторы акции планируют блокировку государственных учреждений… Указанные действия, целью которых является насильственный переворот власти, планируются осужденным Михаилом Саакашвили из тюрьмы», — заявил Мгеладзе.

По его словам, протестующие планируют заблокировать здания парламента, администрацию правительства, президентскую администрацию, министерство юстиции и министерство внутренних дел.

«Революция роз» в Грузии окончательно похоронена. Саакашвили проиграл © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Он позвал сторонников, членов партии «Единое национальное движение», после местных выборов выходить на площадь в центре Тбилиси.

В Грузии Саакашвили задержали. По ряду уголовных обвинений ему грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку.

После второго тура выборов в Грузии одержала победу правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия». «Единое нацдвижение» Саакашвили не соглашается с результатами и призывает своих сторонников выходить на массовые акции протеста.