Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину. Об этом 6 ноября в Telegram сообщила пресс-служба Минэнерго Белоруссии

«Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что график поставок электричества сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей.

Конец света. Почему у Украины возникли проблемы с электроэнергией и теплом © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

До конца октября на Украине действовал запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии и России.