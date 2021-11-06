«Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября», — говорится в сообщении.
Отмечается, что график поставок электричества сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей.
Ранее «Укрэнерго» провела аукционы на импорт электроэнергии в ноябре 2021 года по резервной процедуре, когда предложения потенциальных покупателей предоставлялись в бумажном виде. Электронные аукционы были отменены по решению суда.
До конца октября на Украине действовал запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии и России.