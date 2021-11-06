«Сроки, которые были названы, — это максимальные сроки. Но я хочу напомнить, что сейчас наступает зимний период, а это значит, что потребность в газе возрастёт из-за отопительного периода», — сказал депутат.
Он выразил надежду, что максимальные сроки для принятия решения по заполнению «Северного потока-2» и поставкам газа в Европу выдерживаться не будут и вопрос будет решен оперативно.
Это, по словам Ананских, выгодно в первую очередь самим жителям Европы.
Ранее глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст заявил, что «Северный поток-2» вряд ли заработает до конца текущего года.
«Северный поток-2» был достроен 10 сентября. Для начала поставок газопровод необходимо сертифицировать.
В настоящее время процесс сертификации еще не завершен, по закону он может длиться 4 месяца. Этот срок заканчивается 8 января 2022 года, после чего его заключение будет отправлено в Еврокомиссию.