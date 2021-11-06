В Госдуме рассчитывают, что процесс сертификации газопровода «Северный поток-2» не затянется. Об этом заявил первый заместитель комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, передает RT 4 ноября

«Сроки, которые были названы, — это максимальные сроки. Но я хочу напомнить, что сейчас наступает зимний период, а это значит, что потребность в газе возрастёт из-за отопительного периода», — сказал депутат.

Он выразил надежду, что максимальные сроки для принятия решения по заполнению «Северного потока-2» и поставкам газа в Европу выдерживаться не будут и вопрос будет решен оперативно.

«Северный поток – 2»: Американцы пугают затягиванием сертификации проекта, а его оператор обжаловал решение суда © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Ранее глава энергетического комитета бундестага Клаус Эрнст заявил, что «Северный поток-2» вряд ли заработает до конца текущего года.

«Северный поток-2» был достроен 10 сентября. Для начала поставок газопровод необходимо сертифицировать.

В настоящее время процесс сертификации еще не завершен, по закону он может длиться 4 месяца. Этот срок заканчивается 8 января 2022 года, после чего его заключение будет отправлено в Еврокомиссию.