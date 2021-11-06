Нюхольм отметил, что российские ракеты способны долететь до Дании за 10 минут.
По его мнению, в случае нападения со стороны России в зоне риска в первую очередь окажутся Дания и Польща. Автор отмечает, что речь идет о Сувалкском коридоре — стокилометровой границе между Литвой и Польшей, которая потенциально может соединить Калининградскую область с Белоруссией.
Сильная сторона российских вооруженных сил — это танковые войска и пехота, считает автор. Они могут эффективно развернуться на открытой и ровной местности.
«Недавние расчеты показали, что, если Россия атакует Польшу, Варшава падет на пятый день — это шокирующая оценка, о которой знают в Копенгагене. <…> Российские ракеты могут долететь до Борнхольма за десять минут, а до Копенгагена — за полчаса», — пишет Нюхольм.
Учения «Запад-2021» прошли в сентябре. В них были задействованы около 200 тысяч человек, более 80 самолетов и вертолетов и до 760 единиц боевой техники.