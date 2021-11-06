Украинская певица Светлана Лобода призналась, что приостановила концертную деятельность на Украине из-за угроз радикалов. Об этом она рассказала в интервью телеведущей Маше Ефросининой, опубликованном на YouTube 5 ноября

Последний запланированный украинский сольный концерт LOBODA на Украине должен был состояться в 2017 году в Одессе, но был сорван. С тех пор певица долгое время не давала сольных концертов в стране.

«Группировка людей, собравшаяся под клубом начала бросать дымовые шашки в зрителей и устраивать драки. Они перекрыли вход и не пускали внутрь клуба никого. Мы очень испугались: понимали, что на наши концерты приходит много детей, и во избежание травмоопасных ситуаций, мы с организаторами в считанные секунды приняли решение отменить шоу», — рассказала Лобода.

Лобода выступит в Одессе на два дня раньше Лорак © РИА Новости, Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк

«У нас был конфликт с одним очень влиятельным человеком в Одессе. Произошел инцидент, о котором я не хочу сейчас говорить, но на момент срыва концерта мы об этом не знали. Ситуация прояснилась буквально пару лет назад. После того случая мы с командой приняли решение приостановить концерты в Украине», — рассказала артистка.

В августе 2021 года Лобода дала сольный концерт в Одессе, который прошел спокойно. Отвечая на вопрос, почему ей было важно выступить на Украине, певица расплакалась: «Потому что я люблю эту страну. Потому что я переживаю за нее. Потому что так нечестно…».

В 2017 году концерт LOBODA в Одессе сорвали представитель националистических организаций, собравшиеся у клуба «Ибица». Среди них были замечены представители «Правого сектора»* и «Одесского автомайдана».

Националисты обвинили Лободу в лояльности к россиянам и поддержке «агрессора».

*Деятельность организации запрещена в РФ