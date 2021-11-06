Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, находящемуся в тюрьме, ежедневно становится хуже. Об этом сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» в пятницу, 5 ноября

По словам врача, накануне состоялся экстренный консилиум врачей с участием невропатолога и специалиста по критической медицине. По словам Кипшидзе, в ходе осмотра выяснилось, что Саакашвили нужен офтальмолог-консультант, так как у него проблема с глазом. Также у экс-президента проблема с ухом.

«Революция роз» в Грузии окончательно похоронена. Саакашвили проиграл © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Саакашвили тайно прибыл в Грузию в начале октября, накануне местных выборов. Он позвал сторонников, членов партии «Единое национальное движение», после местных выборов выходить на площадь в центре Тбилиси.

В Грузии Саакашвили задержали. По ряду уголовных обвинений ему грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку.

На фоне голодовки, которая длится уже 35 дней, у политика появились когнитивные нарушения, в частности проблемы с памятью. За это время Саакашвили похудел на 20 килограммов.