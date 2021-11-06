Отказ украинских властей развеять сомнения граждан относительно целого ряда резонансных убийств, произошедших в стране в последние месяцы, только укрепляет уверенность украинцев в том, что к этим преступлениям причастна команда президента Владимира Зеленского, сказала известный адвокат Татьяна Монтян в интервью Украина.ру

В августе погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов, вскоре скончался его брат Андрей Павлов, а потом его друг Вячеслав Малютяк, обнаруживший тело, пропал без вести. Вскоре погиб депутат Верховной Рады Антон Поляков, его коллега Анна Скороход, вместе с Поляковым ранее оставившая президентскую фракцию «Слуга Народа», заявила, что это было убийство.

«Начнем с якобы самоубийства мэра Кривого Рога. Если бы там все было чисто и прозрачно, то все видеозаписи были бы обнародованы. Если видеозаписи до сих пор не обнародованы — это как бы понятно, что мэра Кривого Рога кто-то убил», — подчеркнула Монтян.

Череда загадочных смертей. На Украине очередное неоднозначное убийство © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Во мнении народном виноваты, безусловно, зелебобики (команда Зеленского — Ред.), потому что все расследование в их руках, и никто им не мешает обнародовать полные видеозаписи. Раз они не обнародовали, значит, на них есть нечто такое, чего нельзя показывать людям», — отметила Монтян.

Адвокат отметила, что версия властей о том, что брат мэра Кривого Рога отравился алкоголем, вызывает массу сомнений, так как больше никто в этом городе от некачественного спиртного не пострадал.

«Это что был какой-то супер-пупер эксклюзивный алкоголь, которым отравился только он?… Что-то такое мега-эксклюзивное, что просто один-единственный — взял, да отравился», — удивляется юрист.

Аналогично и с убийством Полякова: есть масса вопросов к следствию, на которые власть отвечать не желает, чем и порождает все более сильное убеждение народа в том, что именно команда президента устранила всех этих людей, резюмировала Монтян.

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